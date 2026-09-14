Empresa japonesa instala en Chile su primer local "sportstyle" de Latinoamérica: Esta es su ubicación

14 sept. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Chile se convirtió en el punto de partida de la nueva apuesta comercial de Asics en América Latina. La compañía japonesa abrió oficialmente este sábado 12 de septiembre su primera tienda enfocada exclusivamente en la categoría sportstyle, una propuesta que combina el mundo deportivo con la moda urbana y que busca acercar la marca a nuevos consumidores.

El local está ubicado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y representa el primer establecimiento de este formato no solo en Chile, sino también en América Latina y América. La categoría hasta ahora estaba disponible principalmente a través del canal online y en algunas de las 16 tiendas que la compañía mantiene en el país, orientadas principalmente al segmento deportivo.

En entrevista con Pulso de La Tercera, Helio Pereira, vicepresidente regional de América de Asics, explicó que Chile fue escogido como punto de partida debido a la evolución de su mercado de retail. “Vemos a Chile como un mercado más maduro y más estructurado en la parte de retail”, señaló el ejecutivo.

¿Por qué Asics eligió Chile?

La compañía observa un fuerte crecimiento global de la categoría sportstyle, especialmente en Estados Unidos y Europa. Frente a ese escenario, Asics comenzó a evaluar dónde instalar su primer espacio de este tipo en América Latina.

Pereira explicó a La Tercera que, entre los principales mercados latinoamericanos donde está presente la marca —Brasil, Chile y Colombia—, Chile presentó las condiciones más atractivas para comenzar esta nueva etapa.

A esto se suma el peso de Santiago como polo de tendencias y consumo. Según el ejecutivo, la capital chilena no solo tiene relevancia para la moda y el mundo sneaker, sino que además recibe una importante cantidad de turistas, lo que puede convertir a la tienda en una vitrina para toda la región.

Una apuesta por la generación Z y las mujeres

La nueva tienda apunta a ampliar el público tradicional de Asics, históricamente asociada al running y al alto rendimiento deportivo.

La compañía busca utilizar el sportstyle para conectar especialmente con la generación Z y las consumidoras, además de quienes buscan zapatillas que puedan utilizar tanto en contextos urbanos como deportivos: “Lo urbano, de lifestyle y sportstyle es clave para tener un link con el consumidor de la generación Z y también con las mujeres”, explicó Pereira en la entrevista con Pulso.

La apuesta también contempla llevar al nuevo local algunos de los lanzamientos y colaboraciones internacionales más relevantes de la marca. De acuerdo con el ejecutivo, la idea es generar novedades de manera frecuente y convertir el espacio en una experiencia para los consumidores.

Un año para medir el mercado chileno

Aunque Asics ya contempla seguir creciendo en retail en Chile, Colombia y Brasil, la compañía no tiene definida por ahora una expansión inmediata de este formato.

El plan es utilizar el primer local como una suerte de prueba regional. Pereira señaló que la tienda tendrá aproximadamente un año para madurar, periodo en el que la empresa analizará sus resultados y la respuesta de los consumidores antes de tomar decisiones sobre nuevas aperturas.

“Tenemos intención de ampliar, pero en este momento vamos a abrir solo en Chile para sedimentar, entender el mercado y después poder expandir a otras localidades”, indicó el vicepresidente regional de Asics a La Tercera.

El sportstyle ya representa hasta 45% de las ventas globales

La apuesta no es menor dentro de la estrategia internacional de la compañía. Según Pereira, la categoría vinculada al sportstyle ya representa entre 40% y 45% de las ventas de Asics a nivel global.

En América Latina, en cambio, todavía tiene un peso mucho menor, de entre 7% y 10% de los ingresos, dependiendo del mercado. Por eso, Chile aparece como un laboratorio para acelerar este segmento en la región, mientras la compañía mantiene al running y otras disciplinas deportivas como parte central de su negocio.

Asics busca convertirse en una marca “multicategoría”

La llegada de este nuevo formato responde también a una estrategia más amplia de la empresa japonesa: dejar de ser reconocida exclusivamente por sus productos para running y tenis y avanzar hacia una propuesta de marca multicategoría.

En ese camino, la compañía también ha ampliado su oferta en Chile hacia otras disciplinas, como el fútbol, mientras desarrolla su presencia en el segmento urbano.

Pereira destacó además el crecimiento que ha tenido Asics en el país: según sus cifras, la operación chilena duplicó su tamaño durante los últimos tres años, y la compañía mantiene expectativas de continuar expandiéndose.

Así, el nuevo local del MUT no solo marca el ingreso de un nuevo formato comercial de Asics a Chile, sino que también funciona como el primer paso de una estrategia que podría llevar su propuesta sportstyle a otros mercados de América Latina, dependiendo de la respuesta que consiga durante su primer año en el país.