Empresa Ariztía construirá nueva planta en la zona central con una inversión de 100 millones de dólares

11 sept. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Empresas Ariztía proyecta construir una nueva planta en Cartagena, región de Valparaíso, como parte de una iniciativa que contempla una inversión de 100 millones de dólares.

El proyecto, denominado Fábrica de Alimentos Las Majadas (FAMA), ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y contempla la construcción de una instalación destinada a producir alimento balanceado para aves.

¿Qué tendrá la nueva planta?

La futura planta tendrá una capacidad máxima de producción de 75 mil toneladas mensuales y, de obtener la aprobación ambiental correspondiente, las obras podrían comenzar en enero de 2027, según publicó La Tercera.

La instalación estará destinada a recibir y almacenar materias primas para posteriormente procesarlas y elaborar alimento para aves. El proceso productivo contempla etapas de molienda, dosificación, mezclado, acondicionamiento, pelletizado y enfriamiento. Además, el proyecto considera áreas para almacenar y despachar el producto terminado.

De acuerdo con los antecedentes presentados al SEIA, las obras permanentes ocuparán 11,7 hectáreas dentro de un terreno de 48,7 hectáreas. A esto se sumará una superficie de 1,2 hectáreas destinada a instalaciones temporales durante la construcción.

La ubicación del proyecto consideró "factores como la conectividad con rutas principales, el uso de suelo permitido, el tamaño del predio, la cercanía al puerto de San Antonio y la presencia de numerosas unidades productivas avícolas en el entorno que podrían abastecerse del producto elaborado", explicó la empresa en la presentación ante el SEIA.

¿Cuándo comenzaría la construcción?

En caso de obtener la aprobación ambiental, el inicio de las obras está previsto para el 4 de enero de 2027. Durante la etapa de construcción se estima una dotación promedio de 250 trabajadores, con un máximo de 400 personas.

La iniciativa está asociada a Industrial Leyda Limitada, una empresa relacionada con el holding de Empresas Ariztía, y se estima que el proyecto tenga una vida útil de 50 años.

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