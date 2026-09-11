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Nacional

Editorial de Juan Manuel Astorga de 11 de septiembre: "China no le robó América Latina a Estados Unidos, Estados Unidos se fue"

11 sept. 2026 - 10:24 hrs.

En Radio Infinita, Juan Manuel Astorga analizó las consecuencias geopolíticas que dejaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sostuvo que, mientras EEUU concentraba su atención en Medio Oriente, China aprovechó ese vacío en América Latina.

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