Hay probabilidad de tormentas eléctricas: Jaime Leyton revela a qué hora comenzará a llover este jueves en Santiago

10 sept. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico para los próximos días en Santiago, destacando la probabilidad de desarrollo de tormentas eléctricas en diversos sectores de la capital.

De acuerdo con el experto, las precipitaciones no se registrarán durante las primeras horas de la mañana de este jueves, sino que irán evolucionando con el paso del día. La inestabilidad comenzará a manifestarse por la tarde.

¿Qué dijo Jaime Leyton?

Leyton destacó que "después de las 3, terminando Meganoticias Alerta, podrían partir las precipitaciones en varios sectores de la Región Metropolitana".

De acuerdo a lo anterior, detalló que la distribución del fenómeno no será homogénea en la capital. De hecho, identificó una zona particular con mayor riesgo de actividad eléctrica.

"Tiene más probabilidad el sector norte de recibir tormentas, porque hay un relieve que es el cordón de Chacabuco", explicó el especialista.

El tiempo para el fin de semana

El meteorólogo indicó que el viernes también podrían caer chubascos en Santiago, pero que el tiempo irá mejorando a medida que avancen los días.

Viernes : El ambiente se mantendrá inestable con la presencia de chubascos ocasionales. La jornada estará dominada por una cobertura nubosa mixta, manteniéndose "mezclado entre nubes y sol".

: El ambiente se mantendrá inestable con la presencia de chubascos ocasionales. La jornada estará dominada por una cobertura nubosa mixta, manteniéndose "mezclado entre nubes y sol". Sábado : Se espera una mejora importante del tiempo. La nubosidad comenzará a retirarse significativamente, dando paso a un aumento importante en la temperatura, la cual alcanzará una máxima de 20°C .

: Se espera una mejora importante del tiempo. La nubosidad comenzará a retirarse significativamente, dando paso a un aumento importante en la temperatura, la cual alcanzará una máxima de . Domingo: Será la jornada más estable y cálida del periodo. El día se presentará con escasa nubosidad, una temperatura máxima estimada de 23°C.

Las autoridades recomiendan a la población capitalina tomar resguardos por la posible actividad eléctrica este jueves por la tarde.

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