Compró un auto nuevo de $22 millones y falló a los tres meses: Automotora deberá pagarle millonaria indemnización

09 sept. 2026 - 12:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema puso fin a una larga disputa judicial y confirmó una contundente condena contra la concesionaria Auto Summit Chile S.A., luego de que un cliente comprara un automóvil cero kilómetros y este comenzara a presentar fallas mecánicas a solo tres meses de salir de la automotora en Antofagasta.

El máximo tribunal del país rechazó un recurso de queja presentado por la empresa y dejó firme la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Con esto, la automotora deberá devolver al comprador la totalidad del valor pagado por el vehículo, además de entregarle una millonaria indemnización.

Lo acusaron de usar bencina "contaminada"

En enero de 2025, un hombre compró un vehículo Ford Territory Titanium nuevo a $22.290.901, sin embargo, el problema comenzó el 17 de abril de 2025, cuando en el tablero del automóvil se encendió la alerta "Check Engine".

Al ingresarlo al servicio técnico, la empresa diagnosticó una falla en las bobinas y las reemplazó, devolviendo el vehículo el 5 de mayo. Sin embargo, al día siguiente de la entrega, el auto volvió a fallar.

Ante el repetido desperfecto, el dueño exigió hacer valer la garantía legal para que le cambiaran el vehículo o le devolvieran el dinero. La concesionaria se negó a entregar estas alternativas y aseguró que esta vez la falla no era mecánica, sino que se debía al uso de "combustible contaminado", responsabilizando indirectamente al cliente.

¿Qué dijo la Justicia?

Aunque en primera instancia el Tercer Juzgado de Policía Local de Antofagasta le dio la razón a la empresa, el cliente apeló y la Corte de Apelaciones de la ciudad determinó que era la automotora la que debía probar que el usuario usó bencina contaminada, algo que nunca logró acreditar.

Además, los jueces remarcaron que cuando un producto nuevo presenta fallas graves dentro del periodo de garantía, el consumidor tiene el derecho legal de elegir entre la reparación, el cambio del producto o la devolución de su dinero, sin que la empresa pueda imponerle únicamente la reparación.

En su intento por revertir la condena, Auto Summit acudió a la Corte Suprema acusando supuestos abusos y fallas de los jueces de Antofagasta. Sin embargo, la Segunda Sala del máximo tribunal descartó cualquier irregularidad y dejó en claro que la empresa efectivamente vulneró los derechos del consumidor al negarse a restituir el dinero o cambiar el vehículo defectuoso.

En consecuencia, la empresa quedó obligada a devolver los $22.290.901 correspondientes al valor del vehículo, además de pagar una indemnización de $5.000.000 por concepto de daño moral y una multa de 50 UTM a beneficio fiscal.

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