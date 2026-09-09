Senador Macaya por dichos del embajador de EEUU sobre el estallido social: "No queremos teorías, queremos hechos"

09 sept. 2026 - 13:17 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el senador UDI Javier Macaya, se refirió a los recientes dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien aseguró que el estallido social de 2019 tendría su origen en movimientos de izquierda.

"En 2019, lo que nuestra inteligencia nos dice es categóricamente que provino de organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda", afirmó el diplomático en entrevista con CNN Chile. Tras ello, la Cancillería citó a Judd para solicitarle los antecedentes que maneja.

"No queremos teorías, queremos hechos"

"Bueno, me parece importante lo que ha hecho el Gobierno, que es llamarlo a conversar. Entiendo que eso se va a producir en las próximas horas. Si Estados Unidos tiene información de lo que ocurrió en Chile, queremos conocerla completa", comenzó diciendo el parlamentario.

La autoridad agregó que siempre se han escuchado "diversas teorías" respecto al estallido, y que en las manifestaciones y "en la violencia" se veía "mucha presencia, símbolos bien propios de la izquierda, pero a estas alturas no queremos teorías, queremos antecedentes, nombres, hechos".

"A siete años del estallido, evidentemente, a mí me quedan muchas preguntas y creo que a los chilenos les quedan muchas preguntas que no se han respondido respecto a lo que hubo detrás de esa violencia", reiteró Macaya.

En ese tono, insistió en la idea de que si Estados Unidos "tiene información sobre lo que ocurrió en Chile, sería importante conocerla completa".

"O sea, protestar siempre fue legítimo. Quemar, destruir, intentar desestabilizar, botar un Gobierno democrático como se trató de hacer, no lo es", concluyó.

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