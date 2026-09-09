Fondas en Puente Alto: Revisa el precio de las entradas y la programación para Fiestas Patrias

09 sept. 2026 - 12:51 hrs.

Puente Alto se prepara para recibir las celebraciones de Fiestas Patrias con las Fondas de la Provincia Cordillera, un evento que reunirá música en vivo, gastronomía tradicional y distintas alternativas para disfrutar en familia durante el fin de semana dieciochero.

La celebración se extenderá desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre, y la organización ya dio a conocer tanto el valor de las entradas como la cartelera de artistas que se presentarán durante las cuatro jornadas.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas están disponibles exclusivamente a través del sistema Fila Cero (pinchando aquí) y tienen un valor de $5.000 por persona.

El evento está abierto a personas de todas las edades. Además, los niños menores de 12 años podrán ingresar gratis.

Desde la organización también entregaron una recomendación para quienes quieran asegurar un buen lugar durante la jornada.

"Las mesas y ubicaciones son por orden de llegada, te recomendamos llegar temprano y así asegurar la ubicación que más te agrade".

Revisa la programación de las fondas

La cartelera contempla distintos grupos y artistas para cada una de las cuatro jornadas de celebración:

17 de septiembre : Bravas Folclor y Los Históricos.

: Bravas Folclor y Los Históricos. 18 de septiembre : Los Huasos del Sur, Sonora Malecón y Bravas Folclor.

: Los Huasos del Sur, Sonora Malecón y Bravas Folclor. 19 de septiembre : El Bloque 8, A Rienda Suelta y Bravas Folclor.

: El Bloque 8, A Rienda Suelta y Bravas Folclor. 20 de septiembre: Grupo Disparo y Jetset, tributo a Soda Stereo.

A esta programación se sumará la animación de Jota Torres y la música de DJTrunkz, quienes estarán a cargo de acompañar las distintas jornadas del evento.

¿Dónde estarán las Fondas de la Provincia Cordillera?

Las celebraciones se realizarán en Avenida El Volcán #06680, Puente Alto, en la Región Metropolitana.

De esta manera, las Fondas de la Provincia Cordillera se presentan como una de las alternativas para celebrar las Fiestas Patrias en la comuna, con cuatro jornadas de música, comida tradicional y actividades para toda la familia.

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