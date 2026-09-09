"Tenemos gente malintencionada en los grupos, no hay confianza": la reaparición del expresidente del PDG investigado por Fiscalía

09 sept. 2026 - 12:44 hrs.

Hasta ahora, el expresidente del Partido de la Gente (PDG), Luis Moreno, había mantenido absoluto silencio frente a las investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de la colectividad. El exdirigente figura como imputado y ha sido sindicado por exmilitantes como responsable de una eventual falsificación de firmas en distintos documentos del partido.

Sin embargo, durante las últimas semanas, Moreno reapareció en un grupo de WhatsApp del PDG de la Región del Biobío, donde manifestó su preocupación por la filtración de conversaciones internas y antecedentes que posteriormente fueron revelados por la prensa.

“Por favor, lo que se conversa en este grupo tratemos de mantenerlo aquí (...) Para los que están tratando de joder el partido o a Franco (Parisi), traten de respetar, por último, este espacio”, escribió.

Su reclamo fue respaldado por otros integrantes del grupo, quienes cuestionaron que las conversaciones internas fueran conocidas fuera de ese espacio.

“Qué feo que lo que se conversa acá salga para otro lado”; “lo que se habla acá se queda ACÁ”; y “se venden por un par de lucas y hablan que quieren ser diferentes a otros partidos y son capaces de ir a tirar mierda a otros lados”, fueron algunos de los mensajes publicados.

Moreno incluso planteó la posibilidad de cerrar los grupos “de forma permanente hasta que todo se aclare, ya que tenemos gente malintencionada en los grupos, no hay confianza”.

El expresidente del PDG no solo es investigado por la eventual falsificación de firmas, sino que también aparece vinculado a las aristas abiertas por posibles delitos de fraude de subvenciones y lavado de activos.

Según antecedentes revelados por Mega Investiga, Moreno es uno de los dirigentes respecto de los cuales la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario. El objetivo de la diligencia es establecer “si existen desvíos de fondos a miembros de la directiva del partido, candidatos, miembros del partido en general o terceros”.

Pese a que las investigaciones permanecen abiertas y recientemente fueron unificadas bajo la conducción de la fiscal Patricia Cerda, Moreno aseguró ante los militantes que una de las causas estaría próxima a cerrarse.

“Llevo en pausa por dos años y medio, y en cuatro semanas esto debería estar cerrado. La Fiscalía ya me llamó, que no hay evidencia para sacar sentencia, y estoy esperando el documento”, afirmó en el mismo grupo de WhatsApp.

La contraofensiva de la defensa

Para reforzar su defensa, Moreno contrató recientemente al abogado Mauricio Pavez, quien también representa al excandidato presidencial del PDG, Franco Parisi. Durante las últimas semanas, el profesional activó una ofensiva judicial frente a las nuevas diligencias ordenadas por el Ministerio Público.

Una de las aristas se abrió luego de que la exdiputada Yovana Ahumada y el exvicepresidente del partido Jorge Passadore denunciaran que sus firmas aparecen en el acta de una sesión del directorio central del PDG en la cual se acordó entregar un poder amplio a Moreno y a otras tres personas para actuar en representación de la colectividad.

Entre las facultades otorgadas se encontraba la posibilidad de abrir y operar las cuentas bancarias del partido.

Pavez descartó la existencia de delitos y apuntó a Elizabeth Rodríguez, abogada querellante en la investigación y ex mano derecha de Parisi, como la persona responsable de elaborar las actas cuestionadas.

En una presentación realizada el pasado 21 de agosto, el abogado solicitó al Ministerio Público que Rodríguez dejara de ser considerada querellante y pasara a tener la calidad de imputada, argumentando que “tiene relación directa con la supuesta ejecución del delito que se imputa”.

Para respaldar su petición, Pavez adjuntó una serie de correos electrónicos que, según la defensa, demostrarían que Rodríguez gestionó los trámites relacionados con el acta.

Entre ellos figura un mensaje que Rodríguez envió al notario Juan Luis Saiz el 15 de septiembre de 2021: “Buenos días, adjunto acta de asamblea de Directorio con el fin de reducirla a escritura pública. Atte. Elizabeth Rodríguez Sierra, abogada”.

A partir de los nuevos antecedentes incorporados a esta arista, la fiscal Patricia Cerda solicitó tomar nuevamente declaración a Luis Moreno y al exvicepresidente de la colectividad Emilio Peña.

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