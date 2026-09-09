Expresidente Frei sobre el origen del estallido social: "No creo que esto fue natural... algún día se va a conocer esa verdad"

09 sept. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de un seminario de identidad y cohesión social realizado en el Centro Cultural Palacio La Moneda, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle rechazó rotundamente que las protestas de octubre de 2019 hayan surgido como un movimiento espontáneo.

Sus dichos se dan en medio de la controversia provocada por el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien apuntó a la intervención de organizaciones de izquierda detrás del denominado estallido social.

¿Qué dijo Frei sobre el estallido social?

Durante su exposición, mientras se proyectaba una imagen del monumento al general Baquedano, el exjefe de Estado cuestionó la tesis de la espontaneidad apoyándose en los indicadores económicos de la época, consignó Radio Cooperativa.

"Yo no creo que esto fue natural ni nada. No creo nada (...) Algún día se va a conocer esa verdad, pero de ahí a que me vengan a decir que todo esto fue una cosa espontánea de la gente que estaba...", sostuvo.

Agregó que "teníamos los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica, los niveles de pobreza de los más bajos que nunca habíamos tenido".

El antecedente internacional revelado por Frei

En la misma línea, reveló un antecedente internacional. Según relató, el expresidente colombiano Iván Duque advirtió a inicios de 2019 a Sebastián Piñera sobre la articulación de grupos políticos regionalmente para convocar a protestas en Sudamérica.

La Cancillería citó al embajador Judd para requerir formalmente la información disponible sobre los actos de violencia del 18-O.

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