Embajador de EEUU aborda relación con Chile, Estrecho de Magallanes y eventual acceso a F-35: Revisa la entrevista completa
08 sept. 2026 - 22:45 hrs.
El embajador de EEUU, Brandon Judd, abordó la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes, una eventual compra de F-35, los aranceles y la lucha contra el crimen organizado. Revisa todos los detalles en la entrevista.
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