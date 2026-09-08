IPC registra una variación mensual del 0,6% en agosto impulsado por alzas en alimentos y transporte

08 sept. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportó una variación mensual de 0,6% en agosto, de acuerdo con el informe oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, el indicador macroeconómico acumula un incremento del 3,6% en lo que va del año, mientras que su variación interanual a doce meses llegó al 4,1%.

En el análisis detallado por divisiones, el organismo estadístico puntualizó que nueve de las trece divisiones que integran la canasta representativa del IPC registraron aportes positivos en la variación mensual del índice. Por el contrario, tres divisiones anotaron incidencias negativas y una sola no varió de precio.

Principales divisiones que impulsaron la inflación

Entre los rubros que mostraron los mayores incrementos durante agosto destacaron con fuerza:

Alimentos y bebidas no alcohólicas : Registraron una importante alza del 1,4% en el mes, aportando una incidencia de 0,317 puntos porcentuales (pp.) al índice general.

: Registraron una importante alza del 1,4% en el mes, aportando una incidencia de 0,317 puntos porcentuales (pp.) al índice general. Transporte: Presentó un aumento mensual del 1,6%, con un impacto directo de 0,201 pp. en el índice.

De manera combinada, las restantes divisiones que influyeron positivamente agregaron otros 0,130 pp. al IPC global.

Sectores a la baja

En la acera opuesta, de las divisiones que consignaron reducciones mensuales en sus precios en el periodo, destacó la división de Información y comunicación, la cual anotó un retroceso de -0,3%, reflejando una incidencia negativa de -0,017 pp.

Este comportamiento de los precios indica que las presiones inflacionarias de agosto estuvieron concentradas principalmente en rubros esenciales del gasto de los hogares, como los insumos alimentarios y los costos vinculados al traslado de las personas.

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