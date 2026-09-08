Vlad el Empalador nunca vivió en el castillo de Bran, no era transilvano ni bebía sangre: la verdad detrás de Drácula

08 sept. 2026 - 09:12 hrs.

Cada octubre, cuando las librerías vuelven a sacar las ediciones ilustradas de Drácula y los tours turísticos por Rumania se llenan de visitantes buscando la puerta del castillo del conde vampiro, se repite en silencio uno de los malentendidos históricos más extendidos de la cultura popular occidental. La inmensa mayoría de las personas que asocian el nombre "Drácula" con un aristócrata de capa negra, colmillos afilados y sed de sangre no sabe que el personaje literario y el hombre real que le dio nombre coinciden en muy pocos puntos.

Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad ?epe? (el Empalador) o Vlad Drácula, fue un voivoda —príncipe— que gobernó la región histórica de Valaquia, en el actual sur de Rumania, en tres períodos distintos durante el siglo XV. Nunca fue un vampiro, nunca vivió en el castillo que hoy se vende como suyo, nunca fue transilvano y nunca bebió sangre humana. Estas son las cinco diferencias que separan al soberano histórico del personaje que Bram Stoker publicó en 1897.

1. Vlad III era un ser humano, no una criatura sobrenatural

La diferencia más obvia y también la más olvidada. Vlad III fue un ser humano de carne y hueso que nació en Sighi?oara alrededor de 1428 y murió en combate contra los otomanos en diciembre de 1476. Comió, durmió, envejeció, tuvo hijos, se casó dos veces, sufrió heridas de guerra y fue enterrado como cualquier otro noble de su época.

El conde Drácula, en cambio, es una entidad vampírica no-muerta construida por Bram Stoker a partir de tradiciones folclóricas eslavas, elementos góticos ingleses y un puñado de datos históricos sacados de contexto. Es inmortal, se alimenta de sangre, no proyecta reflejo en los espejos, se transforma en murciélago y en niebla, y solo puede ser destruido con una estaca de madera atravesándole el corazón. Nada de eso tiene el menor asidero en la biografía documentada de Vlad III.

2. Vivió en Valaquia, no en Transilvania

Este es el error geográfico más difundido. Vlad III fue voivoda de Valaquia, un principado ubicado al sur de los montes Cárpatos, entre las montañas y el río Danubio. Su sede administrativa y de gobierno fue la corte de Târgovi?te, la capital histórica del principado. Su bastión defensivo y militar fue la fortaleza de Poenari, una construcción escarpada situada en el valle del río Arge?, en los Cárpatos meridionales.

Transilvania, en cambio, es una región histórica distinta ubicada en el centro de la actual Rumania, separada de Valaquia por la cordillera de los Cárpatos. En el siglo XV pertenecía a la corona húngara, tenía una población mixta de rumanos, sajones (colonos alemanes) y székelys (población de origen húngaro), y funcionaba bajo un régimen político completamente diferente al valaco.

Bram Stoker trasladó la residencia del conde a Transilvania por razones puramente literarias: buscaba un escenario exótico y remoto para el lector victoriano británico, y las montañas transilvanas —de las que había leído sin nunca visitarlas— cumplían perfectamente ese propósito.

3. Nunca vivió en el castillo de Bran

Aquí conviene ser directo, porque cada año miles de personas pagan entradas para recorrer un castillo bajo la promesa de que fue la residencia del "verdadero Drácula". El Castillo de Bran, ubicado en el paso montañoso del mismo nombre entre Transilvania y Valaquia, es una fortaleza medieval construida en el siglo XIV con fines de control aduanero y militar. Es un edificio impresionante, con historia propia y valor patrimonial genuino. Pero Vlad III nunca lo habitó.

La evidencia documental es clara: no existe ningún registro histórico —ni una carta, ni un decreto, ni una crónica contemporánea— que sitúe a Vlad III residiendo en Bran. Las hipótesis más generosas plantean que pudo haber pasado por allí durante alguno de sus desplazamientos militares, o quizás haber sido brevemente encarcelado en sus dependencias en algún momento incierto. Nada de eso convierte al castillo en su sede.

La asociación entre Bran y Drácula es una construcción de la industria turística rumana del siglo XX, potenciada por la estética gótica del edificio (torres altas, muros de piedra, ubicación aislada en la montaña) y por su parecido superficial con las descripciones del castillo ficticio en la novela de Stoker. El "castillo de Drácula" que promociona el turismo internacional es un producto comercial, no una verdad histórica.

4. No era transilvano ni Székely: era rumano valaco

En la novela de Stoker, el conde Drácula se presenta a sí mismo con orgullo como un aristócrata Székely, descendiente de una antigua familia guerrera húngara. En un célebre pasaje del libro le explica a Jonathan Harker el linaje noble y militar de su estirpe, vinculándose a la nobleza magiar de las tierras del este.

Vlad III, en cambio, pertenecía a la dinastía Basarab, una casa reinante de origen rumano-valaco fundada a principios del siglo XIV. Su identidad étnica era la de un noble rumano ortodoxo cristiano, hablante de una lengua romance derivada del latín tardío, cuya línea de sangre no tenía nada que ver con la aristocracia húngara. La confusión étnica introducida por Stoker es tan profunda que separa al personaje de ficción no solo de la biografía real de Vlad III, sino incluso de su comunidad cultural, religiosa y lingüística.

5. El apelativo "Drácula" no significa "vampiro" ni tiene que ver con la sangre

Quizás la corrección más importante de todas. El nombre "Drácula" no tiene ninguna relación etimológica con la sangre, con la muerte ni con lo sobrenatural. Su origen es una condecoración cristiana medieval.

En 1431, el padre de Vlad III, llamado Vlad II, fue investido por el emperador Segismundo de Luxemburgo en la Orden del Dragón (Societas Draconistarum), una orden militar de la nobleza monárquica dedicada a defender el cristianismo frente al avance del Imperio Otomano en el sureste europeo. La pertenencia a esa orden le valió a Vlad II el sobrenombre de "Dracul", palabra rumana que significa tanto "dragón" como "diablo".

Cuando Vlad III llegó al trono, heredó el patronímico. "Dr?culea" o "Dracula" significa simplemente "el hijo de Dracul" —es decir, "el hijo del Dragón" o, en una lectura más siniestra, "el hijo del Diablo"—, siguiendo la típica construcción patronímica de los idiomas eslavos y del rumano antiguo.

Bram Stoker se topó con esta palabra durante sus investigaciones en la Biblioteca del Museo Británico, mientras leía el libro Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia del cónsul británico William Wilkinson. En una nota al pie, Wilkinson traducía "Drácula" como "diablo" en el dialecto local. Esa nota fue el disparador. Stoker había concebido originalmente a su antagonista bajo el nombre de "Conde Wampyr", pero al descubrir la palabra "Drácula" y su carga semántica, la adoptó de inmediato para su personaje.

La coincidencia real: el terror como método político

Dicho todo lo anterior, hay un punto en el que la ficción sí tomó algo esencial del personaje histórico: el uso deliberado y sistemático del terror como instrumento de poder. Vlad III empleó el empalamiento —una técnica de ejecución agónica que podía prolongar la muerte durante días— tanto contra criminales, comerciantes fraudulentos y boyares desleales dentro de Valaquia, como contra prisioneros y colaboradores enemigos durante sus guerras contra el Imperio Otomano.

En 1462, durante la campaña defensiva contra el sultán Mehmed II —el mismo que había conquistado Constantinopla nueve años antes—, hizo empalar a más de 20.000 prisioneros otomanos y búlgaros y los exhibió en un tramo de dos kilómetros a la entrada de Târgovi?te. La visión de ese "bosque de cadáveres" contribuyó a que Mehmed II cancelara el asedio y ordenara la retirada.

De ese terror histórico, real y documentado, se alimenta el pavor simbólico del vampiro literario. Pero el paralelismo termina ahí. El Vlad III de la historia era un gobernante brutal en un siglo brutal, un estratega militar que defendió con éxito la soberanía de su principado contra el mayor imperio de su tiempo. El Drácula de Bram Stoker es, y siempre fue, una criatura de la imaginación gótica victoriana.

Conviene no confundirlos. La historia real es, casi siempre, más interesante que la leyenda.