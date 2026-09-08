Este martes formalizan a hombre que confesó haber asesinado a Mariana Sepúlveda en 2008

08 sept. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un dramático vuelco registró la investigación por la desaparición de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años a quien se le perdió el rastro en el año 2008. Este martes formalizan a un hombre de 42 años, quien el pasado domingo se entregó a la policía y confesó ser el autor material del asesinato.

El imputado, quien entonces tenía 24 años, era vecino del pasaje Logroño, en la comuna de Conchalí. Pese a la extensa búsqueda de casi dos décadas, el sujeto nunca figuró en la lista de sospechosos o personas de interés de la policía.

Según su testimonio, mantenía una relación sentimental secreta con la víctima, antecedente que no era conocido ni por la familia ni por los vecinos del sector.

La confesión del sospechoso

De acuerdo con la confesión entregada a Carabineros, el sujeto le habría quitado la vida a Mariana en el interior de su domicilio. Posteriormente, enterró los restos de la joven en una habitación durante cinco años, para luego deshacerse del cuerpo depositándolo en la basura.

Tras la autodenuncia, personal especializado del OS9 y de la Labocar de Carabineros ingresaron al inmueble para realizar peritajes focalizados en la habitación señalada por el imputado, buscando evidencias o rastros biológicos que ratifiquen el relato.

Asimismo, se fijaron nuevos trabajos de campo en el sitio del suceso para recoger pruebas clave.

La detención del autor confeso

El imputado fue trasladado desde la 3° Comisaría de Santiago hacia el Centro de Justicia bajo un estricto dispositivo policial.

La Fiscalía Centro Norte imputará el delito de homicidio —pudiendo catalogarse como homicidio calificado— y buscará evitar la prescripción del delito.

Debido a las diligencias científicas aún en curso, no se descarta que el Ministerio Público solicite la ampliación de la detención para reunir todos los antecedentes necesarios.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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