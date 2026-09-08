Hombre es asesinado a tiros mientras permanecía en su auto en San Ramón: Otra persona quedó grave

08 sept. 2026 - 06:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana encabeza una exhaustiva investigación tras un violento ataque armado registrado en la comuna de San Ramón, el que dejó como saldo un homicidio consumado y a un segundo hombre en estado grave.

El grave incidente de seguridad ocurrió en la intersección de calles Ramón Barros Luco con Goycolea. Según los primeros antecedentes, ambas víctimas se encontraban al interior de un automóvil estacionado en la vía pública cuando fueron interceptadas de manera imprevista.

En ese instante, desconocidos percutieron una gran cantidad de disparos de forma directa contra el vehículo, impactándolos varias veces antes de fugarse en dirección desconocida.

Las diligencias por la balacera

Ante la gravedad del suceso, el equipo especializado de la Fiscalía ECOH RM fue de inmediato al lugar de los hechos para coordinar los peritajes en terreno e instruir las primeras diligencias.

El procedimiento se está desarrollando en trabajo conjunto con personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Los detectives y peritos de la Brigada de Homicidios se encuentran realizando el levantamiento de evidencia balística, la revisión de cámaras de seguridad del sector y el empadronamiento de posibles testigos para esclarecer la dinámica exacta de la balacera y dar con el paradero de los responsables.

Todo sobre Policial