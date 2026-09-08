Sernac lanza cotizador dieciochero: Canasta puede variar en $55 mil

08 sept. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con el propósito de ayudar a los consumidores a cotizar y obtener un rendimiento al presupuesto familiar pensando en este "dieciocho" que se avecina, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Minería, y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzaron un Cotizador de Fiestas Patrias 2026.

En una actividad realizada en un local de Carnicería Kar, ubicado en pleno centro de Santiago, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto a la directora nacional (s) de Sernac, Carolina González, lanzaron la herramienta que permite a los consumidores comparar precios entre distintos locales y descubrir dónde es más conveniente comprar en su comuna.

Cotizador a disposición de las familias chilenas

El biministro Daniel Mas detalló que esta herramienta es necesaria para los consumidores porque Fiestas Patrias es una fecha en la que el gasto de los hogares aumenta considerablemente.

"La mayoría de las familias triplica su gasto en carne durante esta celebración. Por lo tanto, hemos querido poner a disposición este cotizador para que así las familias puedan comparar los precios de los productos que consumen en Fiestas Patrias, que no es solo carne”, aseguró el ministro Más.

Y agregó que “de hecho, en la edición del año pasado, tuvimos alrededor de 27.000 consultas, lo cual refleja la importancia de esta herramienta para las familias chilenas, por eso queremos que más personas conozcan y utilicen el Cotizador de Fiestas Patrias".

Por su parte, la directora Nacional (s) del Sernac, explicó que, al analizar los precios de los productos, este año existe una variación de precios importante, por lo que es relevante cotizar para obtener un mejor rendimiento al presupuesto familiar.

"De acuerdo a nuestro análisis, este año se apreció una caída en el valor mínimo de la canasta, esto debido principalmente a que el mercado está más competitivo, pues existen diversas opciones, como carnicerías de barrio, marcas propias, supermercados mayoristas, pero al mismo tiempo, el techo de precios aumentó notoriamente, lo que sugiere que los productos de gama alta o marcas premium aumentaron sus valores este año 2026", explicó la autoridad.

¿En qué consiste la plataforma?

El Cotizador se trata de una plataforma gratuita, digital e interactiva que permite a las personas consumidoras armar una "canasta dieciochera", comparar precios entre distintos locales y descubrir dónde es más conveniente comprar.

Además, considera información de 250.000 precios correspondientes a 1.300 sucursales de 47 locales que corresponden a 40 supermercados y 7 carnicerías, ubicados a lo largo de todo el país.

Esta herramienta permite a las personas conocer los precios de los productos más demandados para Fiestas Patrias, filtrando la información por región y por comuna de residencia.

Para ayudar a las familias a cotizar, el Sernac elaboró una "canasta dieciochera", que considera alimentos para un grupo de 4 personas, asumiendo una porción promedio de 300 gramos de carne por individuo.

Los productos y cantidades exactas que componen esta medición son: Asado carnicero: 1,2 Kg, costillar de cerdo: 1,2 Kg, pechuga de pollo: 1,2 Kg, longaniza parrillera: 0,7 Kg; bebida gaseosa: 4 Litros y cerveza: 2 Litros

Al analizar los precios de estos seis productos en conjunto durante el presente año (2026), la "canasta Dieciochera" más económica cuesta $23.139, mientras que la más cara alcanza un valor de $78.197. Esto es, una diferencia de $55.058 si se compran todos los productos en su versión más barata versus la más cara. En promedio, el valor de la canasta tiene un valor de $45.290.

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