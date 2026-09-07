Corte de agua afectará a dos comunas de la Región Metropolitana este martes: Revisa los horarios

07 sept. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas realizará este martes 8 de septiembre nuevos cortes programados de agua potable en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término, por lo que en algunos sectores el suministro se restablecerá durante la noche, mientras que otros deberán esperar hasta la madrugada del miércoles.

¿Qué comunas tendrán corte de agua este martes?

Estación Central

Desde las 19:00 del día lunes 7 de septiembre hasta las 01:00 del martes 8 de septiembre.

San Joaquín

Comenzó desde las 19:45 del martes 7 de septiembre y finalizaría a las 01:45 horas de este miércoles 8 de septiembre