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Corte de agua afectará a dos comunas de la Región Metropolitana este martes: Revisa los horarios

¿Qué pasó?

Aguas Andinas realizará este martes 8 de septiembre nuevos cortes programados de agua potable en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término, por lo que en algunos sectores el suministro se restablecerá durante la noche, mientras que otros deberán esperar hasta la madrugada del miércoles.

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¿Qué comunas tendrán corte de agua este martes?

Estación Central 

Desde las 19:00 del día lunes 7 de septiembre hasta las 01:00 del martes 8 de septiembre. 

San Joaquín 

Comenzó desde las 19:45 del martes 7 de septiembre y finalizaría a las 01:45 horas de este miércoles 8 de septiembre 

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