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18 años sin respuestas: El enigma de Mariana Sepúlveda y la confesión que vuelve a estremecer el caso

07 sept. 2026 - 21:44 hrs.

Mariana Sepúlveda desapareció en 2008 cuando tenía 19 años. A 18 años del caso, la confesión de un vecino reabrió la investigación, mientras la Fiscalía busca determinar si su relato puede ser respaldado por evidencia científica.

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