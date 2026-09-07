18 años sin respuestas: El enigma de Mariana Sepúlveda y la confesión que vuelve a estremecer el caso
07 sept. 2026 - 21:44 hrs.
Mariana Sepúlveda desapareció en 2008 cuando tenía 19 años. A 18 años del caso, la confesión de un vecino reabrió la investigación, mientras la Fiscalía busca determinar si su relato puede ser respaldado por evidencia científica.
Leer más de
Notas relacionadas
- Karen Rojo escribe desde la cárcel y espera acceder a pena mixta: "Ya he cumplido más del 80% de mi condena"
- PDI captura en Antofagasta a condenado por homicidio que se fugó tras permiso para asistir a "bautizo"
- Caso Junaeb: Parlamentarios pierden round judicial y Corte da portazo a recursos de Hugo Gutiérrez y Sergio Gahona