Padre no dio permiso para que su hija viajara a Brasil pese a que debe $11,5 millones en pensión: Tribunal autorizó el viaje

07 sept. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una adolescente podrá viajar a Camboriú, Brasil, para participar de su gira de estudios, luego de que el Juzgado de Familia de Copiapó, en la región de Atacama, autorizara su salida del país pese a que su padre no había dado su consentimiento.

El viaje está programado entre el 10 y el 17 de diciembre de 2026 y la joven viajará acompañada por una adulta individualizada en el proceso judicial.

Según publicó el medio El Desconcierto, uno de los antecedentes considerados por el tribunal fue que el padre mantenía una deuda de pensión de alimentos de $11.499.192, correspondiente a 160,49341 UTM según la última liquidación incorporada a la causa.

La adolescente había presentado ante el juzgado su certificado de nacimiento, cédula de identidad, certificado de alumna regular y el itinerario entregado por la agencia de viajes, documentos que permitieron acreditar el propósito, los beneficios y las fechas del viaje.

¿Por qué el tribunal autorizó el viaje?

La legislación contempla determinadas situaciones en las que un tribunal puede autorizar la salida del país de un menor de edad sin contar con el consentimiento de uno de sus progenitores, entre ellas, ciertos incumplimientos relacionados con el pago de la pensión de alimentos.

Al revisar los antecedentes, el Juzgado de Familia de Copiapó también constató que no existía una causa que estableciera un régimen de relación directa y regular entre la adolescente y su padre.

Por ello, el tribunal concluyó que permitir el viaje no afectaría el derecho de la joven a mantener contacto con su progenitor.

La jueza titular Pamela Edith de la Peña Salazar tuvo, además, en consideración el interés superior de la adolescente y sostuvo que los antecedentes presentados permitían acreditar “el motivo del viaje, sus beneficios y las fechas del viaje”.

Adolescente viajará a Brasil por su gira de estudios

Con estos antecedentes, el tribunal acogió la solicitud y autorizó la salida de la adolescente hacia Camboriú, Brasil, entre el 10 y el 17 de diciembre de 2026.

La joven podrá realizar el viaje acompañada por la adulta que fue individualizada durante el proceso y participar así de su gira de estudios.

La resolución comenzó a regir inmediatamente, sin necesidad de notificar previamente a la parte requerida, debido a que la solicitante renunció a los plazos legales.

Además, el juzgado determinó que la sentencia sirviera como oficio suficiente para la Policía de Investigaciones (PDI), específicamente para el Departamento de Extranjería y Policía Internacional.

De esta manera, la autorización judicial permitirá concretar el viaje pese a la falta de consentimiento del padre, quien registra una deuda de alimentos superior a los $11,4 millones.