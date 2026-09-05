Salió sin custodia de Gendarmería: Lo que se sabe del reo condenado por homicidio que se fugó tras asistir al bautizo de su hijo

05 sept. 2026 - 21:55 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros y la PDI están buscando intensamente a Néstor Jair Quiñones Hernández, un reo condenado a 10 años de cárcel por el delito de homicidio calificado que se dio a la fuga desde el bautizo de su hijo en la ciudad de Copiapó, región de Atacama.

El hecho generó indignación en el Gobierno y el Ministerio Público, ya que Quiñones Hernández fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Copiapó para asistir al evento sin custodia ni medidas de seguridad como esposas o grilletes.

¿Qué se sabe de la fuga?

La Fiscalía Regional de Atacama señaló que la autorización se otorgó en base a una petición de la propia defensa del joven de 21 años, pero "sin la realización de una audiencia previa en que pudiera intervenir el Ministerio Público".

A raíz de esto, el ente persecutor investiga esta situación y busca esclarecer las circunstancias exactas de la fuga y determinar si hubo participación de terceros en el proceso, con miras a establecer eventuales responsabilidades penales.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP), explicó en sus redes sociales que "la dirección del centro (penitenciario) dispuso que saliera bajo vigilancia y custodia de Gendarmería"; sin embargo, el juzgado determinó otra cosa.

"El tribunal accedió a lo solicitado por la defensa del condenado, ordenando que la salida se realizara sin custodia ni elementos de seguridad, como la utilización de esposas, grilletes u otros dispositivos de sujeción", señaló.

Fue así como, según el secretario de Estado, el condenado fue a los preparativos y bautizo de su hijo "acompañado únicamente por profesionales del centro", por lo que fácilmente "eludió la supervisión y se fugó".

Tras esto, Arrau expresó su molestia, afirmando que "ninguna consideración particular puede estar por encima del bien común ni desconocer el riesgo que implica permitir que un condenado por homicidio salga sin custodia".

Intensa búsqueda del prófugo

Debido a esta insólita situación, la Fiscalía instruyó órdenes de búsqueda y de detención tanto a la PDI como a Carabineros, disponiendo diligencias dentro y fuera de la región de Atacama para dar con el paradero del prófugo.

De acuerdo con la descripción entregada por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV), Quiñones mide 1,83 metros, tiene contextura delgada, tez morena, cabello negro y una cicatriz visible en el pómulo izquierdo, como seña particular.

Desde la institución policial pidieron a la ciudadanía no intentar abordar ni enfrentar al prófugo bajo ninguna circunstancia, y canalizar cualquier antecedente directamente a Carabineros.

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