Temblor en Argentina se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud que tuvo el movimiento telúrico

05 sept. 2026 - 22:34 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, a las 22:22 horas, un temblor de magnitud 4.0 en Argentina se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 79 km al oeste de San Antonio de Los Cobres, cerca de la frontera con la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 192 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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