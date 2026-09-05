Esta es la hora oficial en Chile

05 sept. 2026 - 23:00 hrs.

La noche de este sábado, pasada la medianoche del domingo, se produjo el cambio de hora en casi todo Chile, ya que algunas regiones del país no aplican esta medida.

Es por esto que los relojes se adelantaron en 60 minutos, acortando así la jornada del domingo. Pero siempre surge la duda de cuál es la hora oficial.

A pesar de que algunos dispositivos móviles cambiaron la hora automáticamente, aquellos que tienen relojes analógicos deben cambiar la hora manualmente.

¿Qué hora es actualmente en Chile?

Se puede conocer la hora oficial en el territorio nacional gracias al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Por lo tanto, la forma más exacta para conocer la hora actual es consultar en el sitio web de esa institución, ingresando a este enlace que indica la hora oficial.

Este portal entrega la información oficial para Chile continental, Región de Magallanes y Antártica, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez.

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