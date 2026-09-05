"Cumplir plenamente los tratados vigentes": Canciller de Argentina aclara sus dichos sobre la "condición bioceánica" de su país

05 sept. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de los polémicos dichos de autoridades argentinas respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes y la declaración conjunta firmada por el Presidente José Antonio Kast y su par trasandino Javier Milei, el canciller de Argentina salió a aclarar sus declaraciones sobre la "condición bioceánica" de su país.

"Cumplir plenamente los tratados vigentes"

A través de su cuenta de X (Twitter), Pablo Quirno recordó el "encuentro profundamente positivo" de esta semana en Santiago entre Kast y la delegación trasandina, en la cual "reafirmamos la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y la enorme oportunidad que esta nueva etapa abre para ambos países".

Tras esto, se refirió a la declaración en la cual "dejamos asentado todo el potencial de cooperación entre nuestros países, y que expresa con exactitud nuestro horizonte en materia energética, minera, comercial, de conectividad y de seguridad".

En cuanto a sus dichos sobre la "condición bicontinental y biocéanica de la Argentina", el canciller Quirno aclaró que "me referí a lo que dije a continuación en esa misma entrevista: '...fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur, que es el camino hacia la Antártida'".

"Nuestra posición es clara: trabajar siempre de buena fe, honrar la palabra empeñada y cumplir plenamente los tratados y acuerdos vigentes. Es una política inequívoca del presidente Milei", sostuvo a continuación para reiterar que no pone en duda la soberanía de Chile.

"El sur no es el final del mapa: es desde donde Argentina y Chile miramos el mundo. En la zona austral y en la Antártida compartimos intereses, responsabilidades y enormes oportunidades de cooperación", agregó Pablo Quirno.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores trasandino sostuvo que "nada debe distraernos de lo esencial: todo lo que une a argentinos y chilenos y la oportunidad extraordinaria que tenemos por delante", ya que somos "socios en el sur".

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