Hombre que fue detenido por amenazas en redes sociales contra el ministro Quiroz: "Fue una broma"

05 sept. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre, de 44 años, fue detenido ayer viernes por proferir amenazas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Según reportó la Fiscalía Nacional, se le quitó la libertad "por una publicación en redes sociales que contenía una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, ambos representados con una lesión de bala en la frente".

Tras su audiencia de formalización, el hombre salió del tribunal y entregó breves declaraciones.

"Yo lo vi como un meme"

"Fue algo que me causó risa y lo compartí. Alguien me acusó. Yo lo vi como un meme, no como una amenaza", dijo el sujeto que trató de cubrir su rostro.

Consultado si no esperaba que lo detuvieran, aseveró que "la red social funciona de otra forma, tal vez te bloquean por un tiempo o eliminan la imagen, pero jamás pensé que llegaríamos a esto... Fue una broma".

Para cerrar, dijo que "la medida la encuentro... Gastar tanta plata por un meme... Tal vez otras personas hagan lo mismo y van a gastar mucha plata en logística por un simple meme".

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