Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

05 sept. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 5 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 3.3 a las 11:09 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 94 km al este de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 239 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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