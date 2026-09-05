Bono Logro Escolar: ¿En qué curso debe ir el alumno para recibirlo?

05 sept. 2026 - 12:00 hrs.

Con el Bono Logro Escolar, los estudiantes que tengan las mejores calificaciones de su promoción pueden acceder a un beneficio económico entregado por el Gobierno y que se paga todos los años en esta época.

Si bien la fecha de pago no ha sido anunciada, en años anteriores se ha otorgado el bono en septiembre; además, en el portal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde se puede consultar por el pago del bono, figura el mensaje: "Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado con el Bono Logro Escolar de este año 2026".

¿En qué curso debe ir el alumno para recibir el Bono Logro Escolar?

Este beneficio está destinado a escolares que cursen enseñanza básica o media; específicamente, pueden recibirlo los estudiantes que se encuentren entre 5.° básico y 4.° medio.

Eso sí, hay otra condición: solo podrán recibir el bono quienes estén cursando entre 5.° básico y 4.° medio y que tengan hasta 24 años. Si superan esa edad, no podrán recibir el monto.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes que pertenezcan al primer 15 % con mejor rendimiento de su promoción.

Por otro lado, los alumnos del segundo 15 % con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

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