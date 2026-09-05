Muerte de Camilo Escalona: Cortejo fúnebre recorrerá este sábado las calles del centro de Santiago

05 sept. 2026 - 09:04 hrs.

¿Qué pasó?

Ayer viernes se conoció la muerte del histórico líder del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien falleció a los 71 años luego de atravesar un complejo estado de salud durante los últimos meses producto de un cáncer.

Tras ser trasladado desde la Clínica Indisa a la sede de su partido en la noche de ayer, desde el conglomerado se informó que sus restos llegarán esta tarde (12:30 horas) hasta el Salón de Honor del Senado, en el edificio del Congreso Nacional en Santiago.

"El traslado se realizará caminando, acompañados por integrantes de la Mesa Directiva, parlamentarios y militantes del partido, siguiendo el recorrido (por calles) París, Santa Rosa, Alameda, Morandé, Compañía, Bandera y Catedral", se informó.

Una vida ligada al Partido Socialista

Escalona nació en Santiago el 15 de junio de 1955 e ingresó a la Juventud del Partido Socialista en 1969, cuando tenía 13 años. Su actividad política comenzó durante su etapa escolar, cuando se desempeñó como dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES).

En 1972 fue elegido presidente de la FESES y al año siguiente pasó a integrar el Comité Central de la Juventud Socialista. Su trayectoria estuvo marcada posteriormente por su participación en la política chilena durante la dictadura y por su rol en la reconstrucción democrática.

Diputado, senador y presidente del Senado

Tras el retorno a la democracia, Escalona llegó al Congreso. Fue diputado por el Distrito 27 entre 1990 y 1998 y posteriormente por el Distrito 46 entre 2002 y 2006. Más tarde se desempeñó como senador por la Región de Los Lagos entre 2006 y 2014.

Durante su carrera también encabezó el Partido Socialista en distintos períodos: entre 1994 y 1998, entre 2001 y 2003 y nuevamente entre 2006 y 2010. En 2012 asumió la presidencia del Senado, cargo que ejerció hasta 2013.

En sus últimos años, Escalona continuó vinculado activamente al Partido Socialista. En junio de 2026 reapareció públicamente para agradecer las muestras de apoyo que había recibido en medio de su enfermedad.