Fallece a los 71 años Camilo Escalona, dirigente histórico del PS y expresidente del Senado

04 sept. 2026 - 20:47 hrs.

Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), falleció este viernes a los 71 años luego de atravesar un complejo estado de salud durante los últimos meses.

Según se informó, el velatorio se realizará en primera instancia en la sede del PS y, posteriormente, en el exCongreso.

El político permanecía internado en la Clínica Indisa, hasta donde habían llegado familiares, dirigentes políticos y compañeros de partido. De hecho, también fue visitado por el expresidente Gabriel Boric. Incluso, el Presidente José Antonio Kast también se habría dirigido al centro asistencial.

El también expresidente del Senado permanecía internado en medio de un tratamiento contra un cáncer de próstata.

"Un ejemplo que no podrá ser igualado"

El deceso fue confirmado por Natalia Escolana, hija del exparlamentario, a las afueras de la Clínica Indisa.

ATON

"Con gran dolor en nuestros corazones, tenemos que informar que nuestro papá, abuelo, esposo, tío, amigo y compañero, Camilo Escalona Medina, ha fallecido. A pesar de su fuerza, de la resiliencia con la que enfrentó la enfermedad y de la tenacidad con la que vivió hasta el último día, ha dejado este plano con un ejemplo que no podrá ser igualado", expresó.

"Mi papá fue un demócrata irreductible, un socialista de tomo y lomo, un amigo cariñoso, un luchador, un líder justo y un hombre de profundas convicciones. Muchas de las políticas que han buscado hacer de Chile un país más justo llevan su huella, y eso será imborrable", agregó.

¿Qué dijo el PS?

A través de un comunicado, el Partido Socialista expresó "su profundo pesar y consternación ante el fallecimiento del compañero Camilo Escalona Medina, Secretario General de nuestro partido, dirigente histórico del socialismo chileno y protagonista de una parte fundamental de la historia política de nuestro país".

"Camilo Escalona dedicó gran parte de su vida a la defensa de las ideas socialistas, de la democracia, de la justicia social y de los derechos de los trabajadores. Hijo de un panadero sindicalista, su trayectoria estuvo marcada por una profunda convicción respecto del papel transformador de la política y su permanente compromiso con Chile", expuso.

Además, afirmó que "más allá de las legítimas diferencias políticas que puedan haber existido a lo largo de su trayectoria, Camilo Escalona fue, ante todo, un socialista profundamente comprometido con su partido y con la construcción de una sociedad más justa y democrática".

"Su partida constituye una pérdida para el Partido Socialista de Chile, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social", añadió.

Las condolencias del Gobierno

A través de redes sociales, el Gobierno lamentó "el sensible fallecimiento de Camilo Escalona, Ex Diputado, Ex Presidente del Senado, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y tuvo una extensa trayectoria política al servicio de Chile".

"Como Gobierno, expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos, cercanos y al Partido Socialista de Chile, partido desde donde desarrolló su vocación política", indicó.

Una vida ligada al Partido Socialista

Escalona nació en Santiago el 15 de junio de 1955 e ingresó a la Juventud del Partido Socialista en 1969, cuando tenía 13 años. Su actividad política comenzó durante su etapa escolar, cuando se desempeñó como dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES).

En 1972 fue elegido presidente de la FESES y al año siguiente pasó a integrar el Comité Central de la Juventud Socialista. Su trayectoria estuvo marcada posteriormente por su participación en la política chilena durante la dictadura y por su rol en la reconstrucción democrática.

Diputado, senador y presidente del Senado

Tras el retorno a la democracia, Escalona llegó al Congreso. Fue diputado por el Distrito 27 entre 1990 y 1998 y posteriormente por el Distrito 46 entre 2002 y 2006. Más tarde se desempeñó como senador por la Región de Los Lagos entre 2006 y 2014.

Durante su carrera también encabezó el Partido Socialista en distintos períodos: entre 1994 y 1998, entre 2001 y 2003 y nuevamente entre 2006 y 2010. En 2012 asumió la presidencia del Senado, cargo que ejerció hasta 2013.

En sus últimos años, Escalona continuó vinculado activamente al Partido Socialista. En junio de 2026 reapareció públicamente para agradecer las muestras de apoyo que había recibido en medio de su enfermedad.