Disparan contra Carabineros durante fiscalización y se inicia intercambio de tiros: vehículo terminó con seis impactos

04 sept. 2026 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización terminó en un intercambio de disparos durante la tarde de este viernes en San Miguel, Región Metropolitana, luego de que, según antecedentes preliminares entregados por Carabineros, ocupantes de un vehículo dispararan contra funcionarios policiales.

El procedimiento comenzó cerca de las 18:45 horas y terminó con el automóvil, un Mercedes-Benz A200, llegando hasta el Hospital Barros Luco con aproximadamente seis impactos de bala. Su conductor fue detenido en el recinto asistencial.

La fiscalización que terminó a tiros

De acuerdo con los antecedentes entregados en el lugar, el procedimiento se habría originado cuando Carabineros fiscalizó el vehículo. Según la versión preliminar de los funcionarios, sus ocupantes habrían efectuado disparos en contra del personal policial.

Ante esto, los uniformados habrían utilizado su armamento fiscal, generándose un intercambio de disparos. Las circunstancias exactas en que ocurrió la fiscalización y el enfrentamiento deberán ser establecidas mediante las diligencias correspondientes.

Mientras se desarrollaba la situación, una patrulla motorizada observó un vehículo que circulaba a alta velocidad por calle Alcalde Pedro Alarcón, en dirección a Gran Avenida José Miguel Carrera.

El automóvil presentaba daños visibles en su costado derecho y hacía uso reiterado de la bocina. Los funcionarios siguieron su recorrido hasta el Hospital Barros Luco, donde encontraron el Mercedes-Benz A200, con el conductor todavía en su interior.

Conductor fue detenido en el hospital

En el sector de urgencias había personal de Carabineros cumpliendo funciones de guardia. Tras ser alertados por funcionarios paramédicos sobre la presencia del vehículo, los policías procedieron a detener al conductor.

La identidad del detenido no había sido establecida al momento de la entrega de los antecedentes.

En paralelo, Carabineros verificó que tres personas que habrían resultado heridas por impactos de bala estaban siendo atendidas en el recinto asistencial.

Investigan lo ocurrido

Tras la llegada del vehículo al hospital, se solicitó la presencia de otros dispositivos policiales para resguardar el lugar y desarrollar las diligencias necesarias.

El automóvil mantenía aproximadamente seis impactos balísticos, mientras que las circunstancias en que estos se produjeron son parte de la investigación.