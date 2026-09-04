Carabineros del OS7 incauta más de 250 kilos de droga en la Ruta 5 Norte: Cargamento está avaluado en $2 mil millones
- Por Felipe Gallardo | Aton
¿Qué pasó?
Carabineros del OS7 de Coquimbo incautó más de 250 kilos de drogas en la Ruta 5 Norte, a la altura de La Higuera.
El decomiso considera marihuana elaborada, cocaína y pasta base, sustancias cuyo avalúo supera los $2.200 millones.
Refuerzo de controles y fiscalizaciones en carreteras
Al comenzar septiembre, Carabineros está fortaleciendo los servicios preventivos y las fiscalizaciones en las principales rutas de la región.Ir a la siguiente nota
"Las fiscalizaciones de carreteras son una herramienta preventiva fundamental, porque nos permiten detectar delitos, interceptar cargamentos y actuar antes de que la droga llegue a nuestros barrios", explicó el teniente coronel Osvaldo González, de la Prefectura Coquimbo.
El oficial agregó que "estos resultados reflejan nuestro compromiso permanente con el combate al tráfico de drogas en todos sus niveles. Vamos a continuar reforzando los controles en las carreteras y combinando la investigación especializada con una presencia activa en terreno, para impedir que estas sustancias lleguen a las calles y proteger a las familias de la región".
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