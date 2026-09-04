Plataforma web chilena de criptomonedas perdió 7 millones de dólares: Las medidas que tomó y lo que dijo la CMF

04 sept. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma chilena de criptomonedas Orionx anunció el inicio de un proceso de cierre definitivo de sus operaciones tras detectar una millonaria irregularidad en sus arcas.

De acuerdo con información revelada por la compañía, una auditoría interna confirmó la salida no autorizada de fondos equivalentes a más de 7 millones de dólares, los cuales habrían ido a parar a billeteras digitales no administradas por la firma.

Ante este escenario de crisis, la empresa tomó acciones legales y presentó una querella criminal en contra de dos de sus fundadores y exejecutivos: el exgerente general, Roberto Zibert, y el exgerente de tecnología, Joaquín Díaz.

¿Qué medidas tomó la plataforma?

Mientras avanza el proceso judicial, la plataforma suspendió temporalmente los retiros para todos sus usuarios. Además, admitió que no puede garantizar la restitución total de los fondos, aunque aseguró que trabaja para determinar el impacto individual y devolver la mayor cantidad posible de activos a sus clientes.

El caso generó inmediata inquietud entre los clientes sobre el respaldo y la supervisión estatal de estas plataformas. Al respecto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una declaración pública para precisar el alcance de su rol y descartar cualquier tipo de intervención.

El organismo regulador aclaró de manera tajante que Orionx nunca estuvo bajo su fiscalización. Según explicó la CMF, en junio pasado se rechazó formalmente la solicitud de la empresa para ingresar al Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF), por lo que la entidad no contaba con autorización ni quedó incorporada al marco de fiscalización legal.

Asimismo, la Comisión remarcó que tampoco supervisa el plan de cierre ni las devoluciones anunciadas por la compañía, y recordó que su campo de acción se limita estrictamente a las instituciones legalmente reguladas.

Todo sobre Criptomoneda