Prestigiosa marca de retail abre en Chile su tienda más austral: ¿En qué parte está ubicada?

04 sept. 2026 - 11:08 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida firma internacional H&M abrió oficialmente las puertas de su primera tienda en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La llegada de la marca a la zona representó un verdadero hito a nivel global, convirtiendo este en uno de sus espacios más australes del mundo, sumando 31 locales en todo el territorio chileno.

La expectativa entre los habitantes de la ciudad comenzó a sentirse desde la medianoche del jueves 3 de septiembre, cuando los primeros clientes llegaron al Mall Espacio Urbano Pionero, ubicado en la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva.

A las 07:00 horas se habilitó el acceso al centro comercial para organizar la fila, reuniendo a más de 600 personas antes del mediodía. Mientras el público aguardaba, el equipo de la tienda llenó de energía el ambiente con bailes y música en vivo.

Giftcards y premios

Como parte de la celebración, las primeras tres personas en ingresar recibieron giftcards de $100.000, mientras que los siguientes 200 asistentes fueron premiados con tarjetas de regalo de $18.000 para disfrutar de sus primeras compras.

A las 11:00 horas en punto se llevó a cabo el tradicional corte de cinta, encabezado por los ejecutivos Yorka Pérez (Area Manager), Óscar Muñoz (Store Manager Support), Otmar Krugmann (Store Manager) y Anel Romer (People Manager). Tras el acto, las puertas se abrieron formalmente para dar la bienvenida al público.

Las características de la tienda

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 1.722 metros cuadrados, de los cuales 1.390 de ellos están dedicados exclusivamente a la sala de ventas.

En su interior, los clientes de la región podrán encontrar las últimas colecciones de moda para mujer, hombre, niños y bebés, además de la variada oferta de la categoría Beauty. Con esta inauguración, H&M reafirma su compromiso de seguir acercando su propuesta de moda, calidad y el mejor precio a más personas de norte a sur del país.

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