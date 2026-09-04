Fondos de pensiones registraron buenos resultados en agosto: Conoce cuánta ganancia acumularon tus ahorros

04 sept. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un buen agosto 2026 tuvieron los fondos de pensiones, tras cerrar con cifras azules y revertir en parte las pérdidas registradas en julio, según confirmó la Superintendencia de Pensiones.

De la mano del buen rendimiento de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y acciones locales, en el octavo mes de este año los Fondos Tipo A y B lideraron con rentabilidades reales de 3,59% y 2,92%, respectivamente, mientras que el Fondo Tipo C logró un retorno de 1,96%.

Los Fondos Tipo D y E, en tanto, tuvieron ganancias reales de 0,87% y 0,06%, respectivamente. Cabe precisar que, en el caso del Fondo Tipo E, si bien durante el mes obtuvo ganancias importantes por las inversiones en deuda local, también enfrentó pérdidas por las inversiones en instrumentos de renta fija extranjera.

El acumulado del año por cada fondo

Aun cuando agosto último fue positivo para los cinco fondos de pensiones, en los ocho primeros meses de 2026 los resultados siguen siendo mixtos en términos reales. De esta manera, mientras los Fondos Tipo A y B acumulan retornos reales de 9,32% y 6,57%, respectivamente, el Fondo Tipo C registra una ganancia real 1,65%.

Contrastando aquello, los Fondos Tipo D y E acumulan pérdidas de 2,29% y 5,75%, respectivamente, desempeño relacionado principalmente al impacto que está teniendo en las inversiones en títulos de deuda extranjera y local una tendencia a tasas de interés más altas en respuesta a señales inflacionarias persistentes, dado el encarecimiento del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente.