Operativo Night Club: Realizan controles migratorios en tres locales nocturnos de Mac-Iver

04 sept. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Nacional de Migraciones se realizó durante la noche del jueves en el casco histórico de Santiago, con fiscalizaciones a clubes nocturnos.

El procedimiento, denominado “Operativo Night Club”, contó con la participación de más de 40 funcionarios de la PDI, quienes ingresaron a tres locales ubicados en calle Mac-Iver para realizar controles, entre ellos la verificación de la situación migratoria de personas extranjeras.

Dos personas trasladadas para corroborar sus identidades

De acuerdo con información preliminar, dos personas fueron trasladadas hasta vehículos de la PDI para corroborar sus identidades y verificar si contaban con la documentación necesaria para permanecer y trabajar legalmente en el país.

Desde la policía aún no se ha entregado una declaración oficial sobre el procedimiento. Se trata, además, de un tipo de fiscalización que se realiza de manera habitual en Santiago y otros sectores donde existen denuncias o antecedentes sobre personas extranjeras que podrían encontrarse sin la documentación correspondiente.

Los operativos forman parte de las acciones de control y seguridad destinadas a detectar situaciones migratorias irregulares y eventuales infracciones asociadas al trabajo en territorio nacional.