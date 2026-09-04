Benjamín Araneda tuvo su primer día de colegio en Chile: Marcela Vacarezza contó cómo fue la jornada

04 sept. 2026 - 11:03 hrs.

Benjamín Araneda, hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, vivió un momento especial al tener su primer día de colegio en Chile, luego de que su familia regresara al país.

La jornada estuvo marcada por los nervios propios de un comienzo de clases, pero también por la alegría de la familia ante esta nueva etapa. Así lo dio a conocer Marcela Vacarezza a través de sus redes sociales.

“Nerviosos pero muy contentos”

La comunicadora compartió en Instagram un mensaje para contar cómo había sido el primer día de Benjamín en su nuevo colegio. “Ayer en su primer día de colegio en su país. Nerviosos pero muy contentos!”, escribió.

Vacarezza además reveló que la experiencia superó las expectativas de la familia y aseguró que al menor “le fue increíble”.

La felicidad de la familia

La publicación terminó con una declaración que refleja la emoción de los padres por este importante momento. “No podemos más de contentos”, expresó la comunicadora.

De esta manera, el primer día de clases de Benjamín se convirtió en una nueva experiencia para la familia Araneda Vacarezza, que celebró con entusiasmo su adaptación a esta nueva etapa en Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcela Vacarezza ?? (@marcelavacarezza_)

Todo sobre Marcela Vacarezza