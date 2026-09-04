Bencinas volverían a subir antes de Fiestas Patrias: Este es el alza que sufrirían los valores de los combustibles

04 sept. 2026 - 08:32 hrs.

Una nueva alza en el precio de los combustibles se proyecta para el próximo jueves, impulsada principalmente por el incremento en el valor del petróleo debido a la situación en Medio Oriente y por un tipo de cambio que se mantiene sobre los $930 por dólar.

Las estimaciones apuntan a que tanto las bencinas como el diésel experimentarían aumentos, aunque este último combustible tendría una variación considerablemente mayor.

Bencinas subirían más de $30 por litro

De acuerdo con las proyecciones recogidas por Diario Financiero, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, estima que la gasolina registraría un incremento de alrededor de $34 por litro el próximo jueves.

En tanto, la analista de mercados de XTB, Emmanuelle Santos, proyecta un escenario de alzas de entre $32 y $38 por litro para las bencinas de 93 octanos, mientras que para las de 97 octanos calcula un aumento de entre $32 y $39 por litro.

Diésel podría subir hasta $105

La situación sería más pronunciada para el diésel. Juan Ortiz estima que este combustible podría aumentar $100 por litro, una cifra similar a la registrada hace tres semanas.

Según explicó el economista, esto estaría relacionado con el alto costo fiscal que ha asumido el Fisco durante las semanas previas. De acuerdo con sus cálculos, durante el último mes la diferencia entre el precio base y el precio mayorista se ha situado cerca de los $250 por litro, con un costo fiscal aproximado de US$170 millones solamente en el caso del diésel.

Por su parte, Emmanuelle Santos proyecta para el diésel un ajuste de entre $85 y $105 por litro.

Alza también tendría efecto en la inflación

El eventual incremento en los combustibles también tendría un impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Marcela Calisto, economista de BICE Inversiones, estima que un aumento cercano a los $30 por litro en las bencinas añadiría aproximadamente 0,1 punto porcentual a la variación mensual del IPC durante septiembre.

Con este escenario, la economista proyecta un avance mensual de 0,4% y una variación de 3,8% en doce meses para el indicador.

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