Rebaja tarifaria del 50% para adultos mayores en el transporte público: ¿Cómo se puede acceder al beneficio?

04 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Con la llegada de los meses de mayor temperatura, las actividades al aire libre comienzan a multiplicarse y aumenta la demanda por desplazarse hacia distintos puntos de la ciudad, lo que hace del transporte público una alternativa cada vez más utilizada.

Ante esto, existe un beneficio estatal que permite el acceso a una rebaja en el precio del transporte público de 50% para todos quienes tengan 65 años o más. Se trata de la Rebaja Tarifaria del Transporte para adultos mayores.

Este beneficio puede ser utilizado por las personas mayores en más de 31 mil buses a lo largo del país, incluidos todos los buses del Sistema RED y Metro de Santiago, el Metro de Valparaíso (Merval), los troles en Valparaíso, Biotren de la región del Biobío, las lanchas subsidiadas en el sur del país y los buses rurales.

¿Cómo obtener la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal (TAM)?

La TAM permite viajar en bus, Metro y Metrotren, o en combinaciones entre ellos, pagando una tarifa total de $390. Pueden optar a ella todos los adultos mayores de 65 años, y existen dos formas de obtenerla:

Obtenerla gratuitamente de tu Caja de Compensación: Llama a tu Caja de Compensación (Los Andes: 600 510 00 00, La Araucana: 600 422 81 00, 18 Septiembre: 600 718 18 18 y Caja Los Héroes: 600 222 99 99) y solicítala gratuitamente. La tarjeta será despachada a tu domicilio.

En oficinas de ChileAtiende y de Metro:

Dirígete a una sucursal ChileAtiende o una oficina de atención de Metro habilitada para realizar el trámite (revisa cuáles). Previamente, se debe realizar un pago con tarjeta de débito o crédito haciendo clic aquí o bien en efectivo o Cuenta Rut en cualquier Caja Vecina de la RM.

Ten en cuenta que también existe la Tarjeta Adulto Mayor solo Metro (TAM-Metro). Si actualmente cuentas con dicha tarjeta, al inscribirte para recibir la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal, la tarjeta TAM Metro perderá automáticamente su vigencia.

¿Quienes pueden acceder al beneficio?

Si eres mayor de 65 años, puedes acceder al beneficio sin importar tu lugar de residencia ni tu nivel socioeconómico; sin embargo, dependiendo del tipo de transporte, debes seguir los siguientes pasos:

Para hacer uso del beneficio en Santiago:

Deberás contar con la tarjeta Bip! Adulto Mayor, de uso personal e intransferible.

Si tienes entre 65 y 74 años, puedes solicitar tu tarjeta Bip! Adulto Mayor en www.tarjetabip.cl con tu ClaveÚnica, pagar un costo de $1.550 (no incluye carga) y agendar la entrega o el retiro en oficinas designadas, según la opción que elijas al momento de la compra.

y agendar la entrega o el retiro en oficinas designadas, según la opción que elijas al momento de la compra. También puede solicitar la tarjeta un apoderado acreditado ante el IPS, realizando el mismo trámite que para el cobro de pensión. Revisa los detalles en este sitio web de ChileAtiende.

Para hacer uso del beneficio en Valparaíso (Metro y Merval)

Deberás contar con la tarjeta de Adulto Mayor, de uso personal e intransferible, que podrás solicitar en las oficinas de atención al cliente ubicadas en las estaciones Puerto, Viña del Mar y Limache, presentando tu cédula de identidad.

Para hacer uso del beneficio en otras regiones:

Solo necesitarás presentar tu cédula de identidad al abordar el transporte para acreditar que tienes 65 años o más.

Para aquellas regiones donde actualmente rigen descuentos tarifarios mayores al 50%, estos descuentos se mantendrán. Por ejemplo, en Punta Arenas al hacer uso de las lanchas subsidiadas, mientras que en la Región de Aysén las personas mayores podrán hacer uso del beneficio en los servicios de buses rurales de toda la región, los que ampliarán sus recorridos.

¿Qué no incluye el beneficio?

El beneficio no incluye transporte público menor como colectivos ni taxis básicos. Tampoco se incluyen buses interurbanos (por ejemplo: Santiago – Valparaíso).