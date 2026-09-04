El mundo político se reúne en torno a Camilo Escalona: Permanece en coma y conectado a un respirador artificial

04 sept. 2026 - 00:49 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo político llegó durante la jornada de jueves hasta la Clínica Indisa para acompañar al histórico dirigente socialista Camilo Escalona, quien permanece internado en estado de gravedad. El actual secretario general del Partido Socialista se encuentra en coma y conectado a un respirador artificial.

Durante esta jornada, distintas figuras políticas se han trasladado hasta el recinto ubicado en Providencia para entregar su apoyo a la familia y destacar la trayectoria de Escalona.

Entre quienes llegaron se encuentran la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

"Ha dado una pelea admirable"

Orrego señaló que mantiene un vínculo de respeto y afecto con Escalona, pese a pertenecer a generaciones distintas, y recordó que tuvo la oportunidad de conversar con él hace algunas semanas, cuando se encontraba lúcido.

"En este momento difícil, en que sigue en estado de coma, conectado a un respirador artificial, lo menos que uno puede hacer como demócrata y también como persona que compartió con él tantas luchas, he venido a expresar la solidaridad", sostuvo.

El gobernador también comentó que "él ha tenido este cáncer (de próstata) que ha sido muy complicado, con alto y con bajo. Él era una persona muy luchadora en la vida política, pero también en la vida personal, y ha dado una pelea admirable en contra de esta enfermedad.

"Un hombre de Estado"

En tanto, Paulina Vodanovic agradeció las muestras de apoyo que ha recibido Escalona y su familia durante estos días: "Ha habido harta compañía, cariño, oraciones para Camilo Escalona. Estamos muy agradecidos de eso, la familia también (...) Está en un estado de bastante gravedad, (pero) estable, y estamos todos también pidiendo por él", señaló.

"Quiero decirle que he recibido y se lo he transmitido también a la familia. Saludos de todos los sectores políticos, de la derecha, de muchas personas que creo que reconocen en Camilo Escalona a un hombre de Estado, a una persona que siempre puso los intereses del país por sobre los intereses propios y que siempre tuvo esta convicción democrática", añadió.

Dirigentes destacan su trayectoria

La diputada Gael Yeomans también se refirió a la vida política de Escalona: "Reconocemos la trayectoria de un militante histórico de la izquierda que luchó contra la dictadura, que luchó también por fortalecer nuestra democracia”, señaló.

Por su parte, Lautaro Carmona destacó la cercanía del dirigente socialista y su rol en distintos procesos políticos. "Era una persona muy sobria, muy humilde, muy cercana, que construía amistad. Él fue clave para que nosotros rompiéramos la exclusión. (...) tenía la idea de que los compromisos se cumplen. Era alguien formado en el allendismo, pero hasta la médula, socialista siempre”, afirmó.

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