Bárbara Figueroa cuestiona prioridades de Kast por su participación en Foro Madrid: "¿Cuál es la señal que nos quiere dar?"

03 sept. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, cuestionó las prioridades del Presidente José Antonio Kast ante su participación en el Foro Madrid, encuentro que se desarrolla en Santiago.

En entrevista con Ahora Es Cuando de Radio Infinita, Figueroa planteó que el debate no pasa por la realización del foro en Chile, sino por la decisión del Mandatario de participar en él.

“Yo creo que es preocupante, primero, por el sentido de prioridad. ¿Dónde está la agenda prioritaria hoy día del Presidente de la República? ¿Cuál es la señal que nos quiere dar?”, señaló.

"Hoy día la preocupación de la gente es si va a poder llegar o no a fin de mes"

En ese sentido, la dirigenta comunista lanzó una crítica directa a Kast: “¿La agenda prioritaria del Presidente hoy día es congraciarse, seguir fortaleciendo, robusteciendo un foro del que es además fundador en materia de debate ideológico? ¿O es hacerse cargo de las urgencias, prioridades y los abandonos que tienen las familias trabajadoras en nuestro país?".

Figueroa sostuvo que las principales preocupaciones de la ciudadanía están relacionadas con el costo de vida, el precio de los combustibles y el empleo. “Hoy día la preocupación de la gente es si va a poder llegar o no a fin de mes”, afirmó, agregando que el país enfrenta una situación compleja por el alza de la canasta básica y los combustibles, además de un Imacec negativo.

La secretaria general del PC también cuestionó el contenido de la carta fundacional del Foro Madrid y su vinculación entre el comunismo, el narcotráfico y el terrorismo. A su juicio, esto convierte al encuentro en un espacio “extremadamente ideológico” y genera preocupación por las posibles consecuencias de la convergencia entre partidos y mandatarios.

Finalmente, Figueroa reconoció que el Presidente puede participar en el foro y atender otras materias al mismo tiempo. “No es que uno no pueda caminar y mascar chicle”, afirmó. Sin embargo, insistió en que para el PC resulta relevante la señal que el Gobierno entrega respecto de cuáles son sus prioridades y sostuvo que la agenda principal debe estar centrada en responder a las necesidades de las familias trabajadoras.

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