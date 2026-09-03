Encuesta Cadem: Aprobación del Presidente Kast cae al 34% y registra su nivel más bajo desde marzo
- Por Felipe Gallardo | Aton
¿Qué pasó?
Tras conocerse el Imacec de -1,5% de julio, la encuesta Cadem de la semana arrojó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó al 34% (-4 puntos) y alcanzó su nivel más bajo desde marzo de 2026. En tanto, el 61% desaprueba su gestión.
Además, el resultado negativo del Imacec de julio no sorprendió al 83%, mientras que la percepción de que Chile va por un mal camino aumentó 5 puntos a 63%, el nivel más alto en lo que va de este Gobierno, y sólo 32% considera que el país va por buen camino.
Pesimismo en el empleo
Asimismo, las expectativas negativas de empleo llegan a 91%, el nivel más alto desde mediados del 2020 cuando el país se encontraba en medio de la pandemia.
Por su parte, 82% considera que la situación económica de los consumidores para poder comprar bienes y servicios es negativa, el peor resultado desde julio del 2014, fecha en que comenzó a realizarse esta medición.
En este contexto, 24% cree que la situación económica mejorará durante el segundo semestre, 37% que se mantendrá igual y el 36% que empeorará.
Proyecciones tras la megarreforma
Además, tras la aprobación de la megarreforma, sólo el 4% cree que el crecimiento económico de Chile aumentará en el corto plazo, 20% que se mantendrá igual, 38% que aumentará en el mediano o largo plazo y 33% que disminuirá.
Finalmente, sólo el 10% de los chilenos declara que el presupuesto familiar le alcanza bien y logra ahorrar, el 52% que le alcanza justo para llegar a fin de mes y el 36% dice que no le alcanza.
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