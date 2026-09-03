Milei se reúne con Kast en La Moneda en medio de la polémica por el Estrecho de Magallanes

03 sept. 2026 - 12:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió este jueves con el Presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, en el marco de su visita a Santiago.

El encuentro entre ambos mandatarios se extendió por cerca de 40 minutos y se desarrolló luego de la participación de Milei en el Foro Madrid, instancia que se realiza en el sector oriente de la capital.

Tras finalizar la reunión bilateral, Milei salió del Palacio de La Moneda acompañado por Kast, quien lo escoltó hasta las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios realizó declaraciones públicas sobre lo conversado.

Una reunión en medio de la polémica por el Estrecho de Magallanes

La ausencia de un punto de prensa resulta relevante debido a que el encuentro se produjo en medio de la polémica por el Estrecho de Magallanes.

De acuerdo con el reporte desde La Moneda, tampoco estaba contemplada una declaración conjunta de ambos presidentes.

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, tampoco realizó declaraciones tras la reunión, aunque se esperaba que pudiera entregar antecedentes o responder preguntas posteriormente desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.