Corte condena a hospital y Servicio de Salud a pagar $380 millones por muerte de paciente durante trabajo de parto

03 sept. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la demanda presentada por los familiares de una paciente que falleció tras una atención médica durante su trabajo de parto, en un caso en que se establecieron deficiencias en la administración de anestesia.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia dictada por el Tercer Juzgado Civil de Calama y condenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y al Servicio de Salud Antofagasta a pagar $380.000.000 por concepto de daño moral al cónyuge, hijo y sobrinas de la víctima.

La resolución sostiene que la atención entregada a la paciente no se ajustó a los procedimientos establecidos por la ciencia médica.

“Desde su ingreso al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, y hasta su fallecimiento en dicho centro asistencial revelan, conforme a la prueba rendida, que la atención prestada a la paciente no se ciñó a la lex artis de la ciencia médica, ya que los procedimientos que se adoptaron no fueron los adecuados", señala el fallo.

Peritajes apuntaron a evento anestésico

De acuerdo con los peritajes realizados en el marco del caso, "si bien puede haber ocurrido infecciones intrahospitalarias y un diagnóstico errado de COVID, concluye el legista que el origen del daño, en una paciente previamente sana, está directamente relacionado con un evento anestésico durante el trabajo de parto".

En ese sentido, la resolución recoge las conclusiones del perito respecto de la atención recibida por la paciente el 27 de julio de 2020.

"El perito concluye afirmando que hubo ‘falta a la Lex Artis por el equipo de Anestesia Maternidad de Turno en Hospital de Calama el 27 de julio 2020, al permitir, o indicar, absolutamente fuera del margen de la Guía AUGE-MINSAL, la administración de una dosis de analgesia epidural que evolucionó a ESPINAL TOTAL por personal TENS, no entrenado en anestesia y reanimación cardiopulmonar, generándose el evento índice que llevó al ominoso resultado descrito’", indica la resolución.

¿Cuánto deberán pagar a los familiares?

De esta forma, la Corte de Apelaciones ordenó al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y al Servicio de Salud Antofagasta pagar, por concepto de daño moral, un total de $380 millones a los familiares de la víctima.

El monto contempla $200.000.000 para el cónyuge, $100.000.000 para el hijo y $40.000.000 para cada una de las sobrinas, según lo establecido en la resolución judicial.