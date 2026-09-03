Fuerte sismo se registra en la zona centro-norte del país: ¿De cuánto fue la magnitud?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre se registró un sismo de magnitud 5.2 a las 02:04 horas en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 24 km al noroeste de La Serena en la región de Coquimbo, con una profundidad de 68 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
#Ahora Se registra #sismo en la Región de Coquimbo. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. pic.twitter.com/baitGP27TR— SENAPRED (@Senapred) September 3, 2026
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