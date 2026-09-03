Fuerte sismo se registra en la zona centro-norte del país: ¿De cuánto fue la magnitud?

03 sept. 2026 - 02:18 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre se registró un sismo de magnitud 5.2 a las 02:04 horas en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 24 km al noroeste de La Serena en la región de Coquimbo, con una profundidad de 68 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

#Ahora Se registra #sismo en la Región de Coquimbo. Se inicia monitoreo con Red de Informantes Mercalli. pic.twitter.com/baitGP27TR — SENAPRED (@Senapred) September 3, 2026

Todo sobre Sismo