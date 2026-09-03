Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro

03 sept. 2026 - 02:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.2 a las 01:52 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 131 km al oeste de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, con una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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