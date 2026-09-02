Un túnel pasará bajo el mar en el Estrecho de Magallanes: El proyecto chileno entrará en fase de estudio de factibilidad

02 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Cruzar el estrecho de Magallanes siempre ha sido un dolor de cabeza para los habitantes del sur. Cuando el viento se desata en la zona, las barcazas simplemente no pueden navegar y permanecen detenidas durante horas. Esto deja a Tierra del Fuego desconectada del resto de Chile, lo que obliga a las personas a esperar que mejore el tiempo o a dar la vuelta por territorio argentino.

Construir un puente tampoco es una opción, ya que las ráfagas superan fácilmente los 100 km/h. Por eso, la idea para resolver este problema histórico apunta ahora a ir por debajo del agua.

Con ese escenario de fondo, el Gobierno Regional de Magallanes y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica (UC) firmaron un acuerdo para iniciar un estudio de factibilidad y así evaluar si es posible construir un túnel bajo el fondo marino. El plan busca analizar la viabilidad de una vía subterránea de unos tres kilómetros bajo el mar, más un kilómetro de acceso en cada orilla, para que los vehículos puedan cruzar sin depender del clima.

"Queremos analizar una solución de conectividad. Esa solución, en principio, es evaluar si podemos construir un túnel bajo el estrecho de Magallanes. Se trataría de tres kilómetros, más aproximadamente un kilómetro adicional en cada extremo", detalló el gobernador regional, Jorge Flies.

Los desafíos de una obra en la zona austral

Los primeros análisis tomarán entre seis y ocho meses. En ese tiempo, especialistas de la UC, la Universidad de Magallanes y el DICTUC tendrán que revisar cómo están los suelos marinos, estudiar el movimiento de las placas tectónicas y medir cómo afectaría a las corrientes y a la naturaleza de la zona.

Desde el equipo técnico aclaran que el trabajo no trata solo de calcular sacos de cemento o cuál será el costo, sino también de entender el impacto socialy estratégico para el país.

"Desde el punto de vista de la ingeniería y de la universidad, presenta desafíos en todos los ámbitos que uno pueda considerar: medioambientales, constructivos, geotécnicos, comunitarios y geopolíticos", comentó Christian Ledezma, profesor y director de Extensión de Ingeniería UC.

Imagen generada con Inteligencia Artificial

Apoyo académico e impacto en la comunidad

Si el estudio concluye que el proyecto se puede hacer, el trabajo para cerrar este histórico proyecto también involucrará a los estudiantes de la zona. El convenio contempla que alumnos de pregrado y postgrado hagan sus tesis y prácticas resolviendo los problemas de energía, transporte y logística que implicará mantener un túnel de estas dimensiones en el sur de Chile.

En esa línea, la decana de Ingeniería UC, Loreto Valenzuela, destacó la importancia de poner la capacidad técnica al servicio de la zona: "Queremos vincular este convenio con otros proyectos en los que podemos colaborar y en los que hemos estado trabajando, en temas de energía, logística, transporte y muchas otras áreas de la ingeniería".