Cambio de hora: ¿Cuándo se modifica y en qué zona de Chile no se adelanta?

31 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Si has notado que el amanecer se ha anticipado en la zona central del país, es una clara señal de que el clima comienza a cambiar, pero también de que se aproxima un nuevo cambio de hora en Chile.

En esta ocasión pasaremos del horario de invierno al de verano, pese a que faltan unos tres meses para cambiar de estación; aun así, este lleva su nombre.

¿Cuándo se cambia la hora?

El próximo cambio de hora será el sábado 5 de septiembre de 2026, cuando pasaremos del horario de invierno al de verano.

Aquel día, cuando el reloj marque las 00:00 del domingo 6 de septiembre, se deberá adelantar hasta la 01:00 del mismo domingo 6.

¿En qué zonas de Chile no se cambia la hora?

Sin embargo, algunas zonas de Chile quedan fuera de esta medida, pues mantienen su huso horario.

Las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica chilena no modifican su reloj, ya que mantienen su hora fija durante todo el año. En el caso de Magallanes, esto se debe a que, por su ubicación austral, necesita la mayor cantidad de luz posible por las tardes.

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