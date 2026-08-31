Presidente Kast descarta retirar del Congreso la reforma de seguridad: "Estamos recién comenzando"

31 ag. 2026 - 10:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast descartó retirar del Congreso el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, presentado hace dos semanas y que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos, incluso dentro del oficialismo.

En entrevista con Radio Cooperativa, el Mandatario defendió la iniciativa y aseguró que el debate recién comienza, por lo que no piensa retirarla.

"No, estamos recién comenzando y creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen: 'se fueron con el tejo pasado'. Otros dicen: 'es inaceptable tantos días'. Yo siempre veo el vaso medio lleno y digo: esto permitió abrir un debate cuando hay cerca de 30, 40 modificaciones constitucionales presentadas de distintas índoles, incluso en estado de excepción", afirmó.

El estado de excepción "no es renunciable"

Kast sostuvo que el proyecto puede incorporar cambios durante su discusión parlamentaria y valoró que algunos senadores hayan planteado alternativas para abordar la iniciativa. En ese sentido, afirmó que está abierto a "corregirla, perfeccionarla" y que el Parlamento tiene la facultad de modificar la propuesta.

Uno de los puntos más cuestionados es el estado de excepción que contempla la reforma. Al respecto, Kast sostuvo que para su Gobierno "no es renunciable", argumentando que se necesita una herramienta distinta para enfrentar el crimen organizado, aunque reiteró que el debate legislativo puede introducir modificaciones a la propuesta.

El Presidente también asumió la responsabilidad política por la iniciativa. "Yo siempre me hago cargo de la responsabilidad política a pesar de que digan, '¿pero por qué se tiene que hacer cargo de esto?' Bueno, porque soy el Presidente de la República y para eso me eligió la ciudadanía, para ser responsable", señaló.

Finalmente, Kast rechazó que la presentación de la reforma constituya un "paso en falso" y sostuvo que, a su juicio, permitió abrir una discusión necesaria sobre seguridad. "Yo no lo veo como un paso en falso, yo lo veo como abrir un debate necesario y que genera la atención de toda la ciudadanía", afirmó.