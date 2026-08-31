La "ghostearon": La particular anécdota que vivió Dominga López a meses de representar a Chile en el Miss Universo

31 ag. 2026 - 10:33 hrs.

Dominga López, la actual Miss Universo Chile, se está preparando para representar al país en la edición 75° del Miss Universo, que este año se realizará en Puerto Rico.

La reina de belleza, quien es periodista de profesión, sorprendió al revelar un particular acontecimiento que le ocurrió en los últimos días.

"No puedo decir"

En una conversación en "Hasta que el podcast nos separe", conducido por Cristián Sánchez y Diana Bolocco, la actual Miss Chile confesó haber sido víctima de "ghosting", es decir, cuando una persona desaparece de forma repentina de la vida de alguien.

"Yo en este momento estoy ghosteada", confesó Dominga López, para luego señalar que "esto fue el sábado. Me ghostearon".

Sobre la identidad del hombre con el que tuvo el episodio, la Miss Chile expresó: "No puedo decir", y agregó que se trata de una persona de nacionalidad extranjera.

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Además de su confesión, un comentario de la reina de belleza se volvió viral con más de 5.500 "me gusta".

"Hagamos ilegal el ghosting!! Viva la comunicación", escribió la Miss Chile, quien en los próximos meses buscará repetir la hazaña de Cecilia Bolocco en el concurso de belleza femenino más importante del mundo.

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