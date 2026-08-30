Cadem: 75% de los encuestados evalúa con "Notas 1 a 4" al Poder Judicial y un 83% señala que el sistema "no da confianza"

30 ag. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 30 de agosto se centró, entre otros temas, en una evaluación a la "Justicia en Chile", un apartado en el cual queda en evidencia la desconfianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

Evaluación a la justicia en Chile

A modo general, un 76% de los encuestados dijo que "no" ha tenido "contacto con algún tribunal durante el último año", mientras que solo un 24% declaró lo contrario.

Con estos datos sobre la mesa, un 75% evaluó con "Notas 1 a 4" al poder liderado por Gloria Ana Chevesich, un 16% lo hizo con "Nota 5" y solo un 7% con "Notas 6 y 7". Sumado a eso, un 2% no respondió la pregunta.

En cuanto a los "atributos del sistema de justicia", ninguna de las afirmaciones propuestas por Cadem logró un respaldo superior al 27%:

Da confianza: No 83% - Sí 10% .

. Asegura igualdad ante la ley: No 82% - Sí 10% .

. Es imparcial y no se deja influenciar por los más poderosos: No 81% - Sí 11% .

. Sus procedimientos son claros y transparentes: No 79% - Sí 14% .

. Es eficiente, cumple con su tarea: No 77% - Sí 14% .

. Es una institución moderna: No 74% - Sí 17% .

. Es una institución que no diferencia por nivel socioeconómico: No 73% - Sí 19% .

. Es una institución que no diferencia por posición política: No 70% - Sí 20% .

. Es completamente autónomo: No 61% - Sí 27%.

Finalmente, se consultó por el "responsable del funcionamiento de la justicia", siendo el top 5 de este apartado: "Los jueces" (67%), "Las leyes" (39%), "La Fiscalía y fiscales" (39%), "El Gobierno, Ministerio de Justicia" (31%) y "Los trabajadores administrativos" (9%).

Aprobación del Presidente Kast

En el apartado de la evaluación al Presidente José Antonio Kast, un 59% de los encuestados "desaprueba" al mandatario, mientras que solo un 38% "aprueba" su gestión.

Considerando las dos encuestas semanales, la desaprobación se mantiene estable y a solo un punto de su máximo histórico, el 60% que ha alcanzado en dos oportunidades durante sus casi seis meses de mandato.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 167 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,5% al cumplirse una cuota de 1.007 casos de un total de 1.125 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

Todo sobre Cadem