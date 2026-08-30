¿Mal olor en el auto? El sencillo truco casero que puedes probar con un perro de ropa

30 ag. 2026 - 21:00 hrs.

La humedad acumulada en el interior de los vehículos puede generar malos olores, especialmente cuando se concentra en la tapicería. A esto se pueden sumar restos de comida o un filtro de aire acondicionado sucio.

Para combatirlos, existe un sencillo truco casero que utiliza un elemento que probablemente tienes en casa: el clásico perro de ropa de madera.

El llamado “truco de la pinza” consiste en impregnar una pinza de madera con unas gotas de aceite esencial y luego instalarla en una de las rejillas del aire acondicionado. De esta manera, al encender el climatizador, el flujo de aire ayuda a distribuir el aroma por el interior del vehículo.

Entre las alternativas más populares está la lavanda, que desprende un aroma suave y puede ayudar a generar una sensación más relajante durante los desplazamientos. El eucalipto, en tanto, aporta una sensación de frescura y puede ser una opción para disimular olores intensos, como los provocados por la humedad o el humo del tabaco.

Otra alternativa es utilizar aceite esencial de limón, asociado a una sensación de limpieza y frescor. Lo importante es emplear una esencia apta para este tipo de uso y no excederse en la cantidad.

¿Cómo hacer el truco de la pinza?

Para realizar este sencillo método se necesita una pinza de madera, idealmente sin barnizar para facilitar la absorción, y un aceite esencial de la fragancia que se prefiera.

Comprueba que la pinza esté limpia y completamente seca. Aplica entre 4 y 6 gotas de aceite esencial directamente sobre la madera. Espera unos instantes para que la pinza absorba el líquido. Colócala en una de las rejillas del aire acondicionado. Al poner en funcionamiento el climatizador, el flujo de aire ayudará a distribuirlo.

Sin embargo, este método funciona principalmente como ambientador y no reemplaza una limpieza cuando existe un problema de fondo. Si el mal olor persiste, es recomendable revisar el filtro del aire acondicionado y limpiar tapicerías y alfombras.

Para combatir específicamente el olor a tabaco, expertos proponen pasar un paño ligeramente humedecido con agua y vinagre de limpieza por distintas superficies del automóvil, especialmente los asientos, las alfombrillas, los cinturones y el techo.

También se puede preparar un ambientador casero mezclando alcohol de 70 grados con suavizante. Tras agitar la preparación, se puede colocar en un recipiente diseñado para ambientar vehículos, siempre en un lugar seguro y estable.

Otra opción es recurrir al carbón activo, debido a su capacidad para absorber y ayudar a neutralizar distintos olores presentes en el interior del automóvil.