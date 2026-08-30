Tormentas eléctricas: ¿Qué hacer para mantenerse seguro durante el fenómeno?

30 ag. 2026 - 21:26 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, que se extenderán desde la noche de este domingo hasta la madrugada del lunes, en Meganoticias Prime entregaron una serie de recomendaciones para enfrentar de manera segura este tipo de fenómenos.

El periodista especializado en meteorología Alejandro Sepúlveda, junto al periodista Daniel Silva, explicaron qué hacer dependiendo del lugar en que las personas se encuentren al momento de una tormenta eléctrica.

Si estás al interior de tu hogar

La principal recomendación es permanecer dentro del inmueble y evitar salir al patio, balcón o a la calle. También se aconseja cerrar cortinas y persianas, ya que una descarga cercana podría provocar daños, como la rotura de ventanas.

En caso de tormentas eléctricas frecuentes, también se puede evaluar la instalación de un pararrayos en viviendas, oficinas o edificios.

Si estás a la intemperie

Si la tormenta sorprende a una persona al aire libre, se debe buscar refugio en una edificación sólida. Además, es importante evitar objetos y estructuras metálicas, como maquinaria, cercas o rejas.

Una de las recomendaciones más importantes es nunca refugiarse bajo un árbol, poste o antena, debido al riesgo que representan las descargas eléctricas.

¿Qué hacer si estás en un campo abierto o en un cerro?

En estos casos, se recomienda buscar una quebrada sin curso de agua. También se puede adoptar una posición en cuclillas y mantenerse lo más bajo posible, evitando permanecer cerca de árboles u otros elementos elevados.

Esto es especialmente importante porque tanto los árboles como los postes y antenas pueden convertirse en puntos de impacto de una descarga eléctrica.

Si estás dentro de un vehículo

En caso de encontrarse dentro de un automóvil durante una tormenta eléctrica, la recomendación es permanecer en el interior, con las ventanas cerradas y el motor apagado.

Asimismo, se debe evitar ingresar a piscinas, ríos, lagos, el mar o cualquier zona mojada, debido a que el agua puede conducir la electricidad.

Finalmente, se recomienda evitar actividades o faenas marítimas mientras se desarrolla la tormenta y mantenerse atento a las instrucciones entregadas por las autoridades.

Un indicador para saber si la tormenta se encuentra cerca es cuando se observa el relámpago y se escucha casi inmediatamente el trueno. En ese caso, la recomendación es permanecer en un lugar seguro y, si se está en casa o departamento, alejarse de las ventanas.

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